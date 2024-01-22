Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 января

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,04 тенге, евро — 489,73 тенге, рубля — 5,09 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
- Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 449 тенге, продажи — 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
- Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 489 тенге, продажи — 493 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
- Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,92 тенге, продажи — 5,07 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
- Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 449,3 тенге, продажи — 451,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
- Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 491,5 тенге, продажи — 494,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
- Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,99 тенге, продажи — 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
- Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 448,5 тенге, продажи — 451,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
- Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 489 тенге, продажи — 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
- Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,03 тенге, продажи — 5,13 тенге.