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Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 января

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 22 января 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,04 тенге, евро — 489,73 тенге, рубля — 5,09 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 449 тенге, продажи — 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 489 тенге, продажи — 493 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,92 тенге, продажи — 5,07 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 449,3 тенге, продажи — 451,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 491,5 тенге, продажи — 494,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,99 тенге, продажи — 5,09 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 448,5 тенге, продажи — 451,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 489 тенге, продажи — 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,03 тенге, продажи — 5,13 тенге.

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