Кого в Иркутской области срочно ищут работодатели

«Самый высокий спрос в регионе на водителей. Из 16,9 тысяч вакансий на их долю приходится 7,9%. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами, а на третьем — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры», — говорят эксперты, отмечая, что дефицит на продавцов вдруг обнаружился по всей стране, составив в среднем 8,2% от общего количества вакансий, размещенных на HH.ru.