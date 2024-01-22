Кого в Иркутской области срочно ищут работодатели

«Самый высокий спрос в регионе на водителей. Из 16,9 тысяч вакансий на их долю приходится 7,9%. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами, а на третьем — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры», — говорят эксперты, отмечая, что дефицит на продавцов вдруг обнаружился по всей стране, составив в среднем 8,2% от общего количества вакансий, размещенных на HH.ru.
Кроме указанных трех специальностей, в Иркутской области, оказывается, дефицит машинистов, поваров и врачей. А еще работодатели ищут бухгалтеров, электромонтажников, разнорабочих, операторов call-центров, кладовщиков, автомехаников, сантехников, сварщиков и инженеров-конструкторов.
Среди тех, у кого мало шансов найти работу в Приангарье, брокеры, журналисты, режиссеры, оценщики, юристы. Но это, как показал опыт жительницы Усолья-Сибирского, вовсе не повод «вестись» на объявления со случайного интернет-сайта.