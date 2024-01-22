До 20 879 рублей вырос средний размер пенсии в Воронежской области

В 2024 году у неработающих пенсионеров снова увеличился размер пенсии. Этому способствовала автоматическая индексация размеров. О том, насколько больше стали получать воронежские пенсионеры, рассказали в воронежском отделении Социального фонда.
Там пояснили, что в целом пенсии у этой категории граждан были увеличены на 7,5%. Индексировали все виды страховых пенсий для неработающих, в том числе по старости, инвалидности и по потере кормильца.
В Соцфонде добавили, что мера затронула более 527 тысячи жителей Воронежской области. В среднем пенсия выросла у них на 1,44 тысячи. В среднем они получают 20 879 рублей.