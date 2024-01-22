Белорусские нефтяники устанавливают рекорды

А работать приходится на непростых участках. К примеру, ключевой для Беларуси Припятский прогиб еще со времен Советского Союза считается одним из самых сложных. Большое внимание — развитию нефтегазоносных чернобыльских территорий. Так, за последние годы Хойникский район практически вошел в число основных нефтедобывающих регионов страны. В прошлом году началось строительство скважины в Лельчицком районе. В этом приступают к строительству нефтяной трубы из Хойникского в Речицкий район. Также среди достижений 23-го — нефтяники Беларуси первыми в СНГ применили передовую технологию и установили абсолютный рекорд по количеству стадий гидроразрыва пласта за сутки.