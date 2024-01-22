Топ-профессий Свердловской области, где повышали зарплату в 2023 году

Также в ходе опроса выяснилось, что около 10% свердловчан получили в прошлом году повышение, среди счастливчиков — руководители (15%) и специалисты по закупкам (14%). С повышением в должности чаще всего поздравляли работников 18−24 лет и 25−34 лет, спуск по карьерной лестнице наблюдался среди людей старше 45 лет.