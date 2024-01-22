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Света нет, но вы держитесь: Три района Кишинева будут отключены от электроснабжения

Публикуем список адресов столицы, где поставщик проведет плановые отключения электроэнергии.

Жители трёх секторов столицы временно останутся сегодня без электричества.

Публикуем адреса, где запланированы отключения.

Ботаника:

Дачия, 31/1 — с 09.00 до 13.00.

Клопотницей, 5, Дечебал, 21B, Л. Димитриу, 2−8, 5−35, Мунчешть, 90, 94 — с 09:20 до 17:20.

Дачия, 33 — с 13:00 до 18:00.

Дачия, 37 — с 09:30 до 12:30.

Буюканы:

А. Бельского, 16, Балканское шоссе, 1−3, 3a, 3/2, 3/3, ¾, 7, 7/1−7/9, 7/2-⅞, 7c, 9, 20, Пескэрушилор, 1, 1/1, 6, 6A, 7−9, 9A, 10−28, 23, 23A, 34, 34A, 210, переулок Пескэрушилор, 12, Петрикань, 25/1, 212−218, 224, 230−232, 999, Стрэшень, 1−3, 2−6, 7 — с 09:10 до 17:00.

Центр:

31 августа, 60, 63, Армянская, 28/1, 30, 30/3, 37/1, Букурешть, 34−38, 41−47, 51, Болгарская, 31A, В. Александри, 97 (частично) — с 13:00 до 17:00.

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