Света нет, но вы держитесь: Три района Кишинева будут отключены от электроснабжения

Жители трёх секторов столицы временно останутся сегодня без электричества.
Публикуем адреса, где запланированы отключения.
Ботаника:
Дачия, 31/1 — с 09.00 до 13.00.
Клопотницей, 5, Дечебал, 21B, Л. Димитриу, 2−8, 5−35, Мунчешть, 90, 94 — с 09:20 до 17:20.
Дачия, 33 — с 13:00 до 18:00.
Дачия, 37 — с 09:30 до 12:30.
Буюканы:
А. Бельского, 16, Балканское шоссе, 1−3, 3a, 3/2, 3/3, ¾, 7, 7/1−7/9, 7/2-⅞, 7c, 9, 20, Пескэрушилор, 1, 1/1, 6, 6A, 7−9, 9A, 10−28, 23, 23A, 34, 34A, 210, переулок Пескэрушилор, 12, Петрикань, 25/1, 212−218, 224, 230−232, 999, Стрэшень, 1−3, 2−6, 7 — с 09:10 до 17:00.
Центр:
31 августа, 60, 63, Армянская, 28/1, 30, 30/3, 37/1, Букурешть, 34−38, 41−47, 51, Болгарская, 31A, В. Александри, 97 (частично) — с 13:00 до 17:00.