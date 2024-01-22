Света нет, но вы держитесь: Три района Кишинева будут отключены от электроснабжения

А. Бельского, 16, Балканское шоссе, 1−3, 3a, 3/2, 3/3, ¾, 7, 7/1−7/9, 7/2-⅞, 7c, 9, 20, Пескэрушилор, 1, 1/1, 6, 6A, 7−9, 9A, 10−28, 23, 23A, 34, 34A, 210, переулок Пескэрушилор, 12, Петрикань, 25/1, 212−218, 224, 230−232, 999, Стрэшень, 1−3, 2−6, 7 — с 09:10 до 17:00.