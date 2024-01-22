Губернатор выделил Советску 30 миллионов на расселение аварийного дома

Деньги выделены на покупку новых квартир или выкуп имеющихся помещений для переселения жителей аварийного дома по ул. Талаха, 19. Как отмечается в документе, власти Советска должны предусмотреть софинансирование в объеме 932 тыс. рублей. Жилье планируется приобрести в срок до 31 декабря 2024 года.