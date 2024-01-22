В Узбекистане обновили стоимость минимальных потребительских расходов

Исходя из уровня инфляции 2023 года, стоимость минимальных потребительских расходов на 2024 год составила 621 тыс. сумов в месяц. Новые данные опубликовало Агентство статистики при президенте.
По сравнению с прошлым годом стоимость МПР увеличилась на 9,3%, или на 53 тыс. сумов. В 2023 году минимальные потребительские расходы составляли 568 тыс. сумов на человека в месяц.
В ведомстве отметили, что в мировой практике показатель минимального потребления применяется в качестве черты бедности с целью:
- определить целевую (таргетированную) группу населения, нуждающуюся в материальной и иной социальной помощи государства;
- при выявлении черты бедности в стране следует учитывать особенности реального потребления и потребности населения целевой группы;
- повысить эффективность, адресность задач и мероприятий, определенных в стратегиях и программах борьбы с бедностью, а также вести их постоянный мониторинг;
- использовать этот показатель в качестве критерия для определения минимального размера пенсий и пособий, а также для предоставления других видов материальной помощи малообеспеченным семьям.
Минимальные потребительские расходы — расчетная величина минимальных расходов на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги. Они основаны на изучении реальной стоимости и состава потребления, необходимых для здоровой жизнедеятельности домохозяйств.