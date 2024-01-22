Когда пересадки на автобусах в Алматы станут бесплатными

«Одна из важных задач на сегодня, чтобы люди могли за определенное время бесплатно пересесть на другой маршрут. Данный вопрос прорабатывается. Если мы этого не добьемся, то пересадить людей на общественный транспорт будет тяжело», — сказал Сагындык Телибаев.