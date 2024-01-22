Гастарбайтеры разъехались из Молдовы, в итоге вырос курс доллара и евро, но надолго ли?

Доллар прибавит 4 бана — 17,74 лея.
Евро подорожает тоже на 4 бана — 19,32.
Украинская гривна будет стоить 47 банов.
Стоимость румынского лея составит 3 лея 88 банов.
Российский рубль будет стоить 20 банов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Доллар прибавит 4 бана — 17,74 лея.
Евро подорожает тоже на 4 бана — 19,32.
Украинская гривна будет стоить 47 банов.
Стоимость румынского лея составит 3 лея 88 банов.
Российский рубль будет стоить 20 банов.