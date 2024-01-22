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Гастарбайтеры разъехались из Молдовы, в итоге вырос курс доллара и евро, но надолго ли?

Публикуем курс валют на понедельник, 22 января.

Доллар прибавит 4 бана — 17,74 лея.

Евро подорожает тоже на 4 бана — 19,32.

Украинская гривна будет стоить 47 банов.

Стоимость румынского лея составит 3 лея 88 банов.

Российский рубль будет стоить 20 банов.

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