Смольный назвал сроки завершения строительства станции «Горный институт»

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС, в первом полугодии 2024 года ждут заключения государственной экспертизы по участку Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» до станции «Каретная» и по участку Невско-Василеостровской линии от станции «Беговая» до станции «Каменка».