В Москве расширили зону платных парковок

Введение резидентного парковочного разрешения означает, что местные жители могут оформить право на бесплатную парковку с 20:00 до 8:00 в своем муниципальном районе на один-три года. Круглосуточная парковка на этом месте для них будет платной — за 3 тыс. руб. в год.