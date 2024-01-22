Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

«Количество проектов комплексного развития территорий в прошлом году возросло до 228. Сейчас общая площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий — порядка 2,7 тысячи гектар. Мы постепенно приводим их в порядок: строим новые комфортные кварталы с социальными объектами, деловыми центрами и производствами», — сообщил Собянин.
Мэр отметил, что благодаря реализации проектов КРТ москвичи получат не меньше 675 тысяч новых рабочих мест.
«Запланировано строительство больше 23 миллионов квадратных метров жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона — по программе реновации и для других нужд», — добавил он.