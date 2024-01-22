В Самаре планируют построить семь транспортных развязок

Власти Самары планируют построить семь транспортных развязок в одном уровне. Реализовать планы хотят к 2030 и 2040 годам. Соответствующая информация представлена в проекте внесения изменений в генеральный план Самары.
Согласно опубликованным документам, новые развязки могут появиться к 2030 году на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии, на примыкании автодороги к улице Мира, на пересечении Олимпийской с Ракитовским шоссе.
А к 2040 году хотят построить развязки на пересечении улицы 22 Партсъезда с Заводским шоссе, на пересечении 22 Партсъезда с улицами Антонова-Овсеенко и Вольской, на пересечении Металлургической с Магистральной, а также на примыкании Металлургической с Зубчаниновским шоссе.
Напомним, по поводу строительства развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии учитываются мнения горожан. Самарцы могут высказаться на сайте администрации Самары.