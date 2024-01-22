В Самаре планируют построить семь транспортных развязок

А к 2040 году хотят построить развязки на пересечении улицы 22 Партсъезда с Заводским шоссе, на пересечении 22 Партсъезда с улицами Антонова-Овсеенко и Вольской, на пересечении Металлургической с Магистральной, а также на примыкании Металлургической с Зубчаниновским шоссе.