В 2024 году тарифы на услуги ЖКХ в Пермском крае в среднем вырастут на 10%

В границах станций Курья, Ляды и Липовая Гора, входящих в городскую агломерацию Перми, билет теперь будет стоить на 2 рубля больше — 36 рублей. В среднем на 15% выросли в цене билеты на «ближние» краснокамские и кунгурские электрички. Так, чтобы добраться от станции Пермь II до Кунгура, пассажиру теперь придется заплатить 242 рубля, из Голованово до Краснокамска можно будет доехать за 87 рублей.