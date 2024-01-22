В 2024 году тарифы на услуги ЖКХ в Пермском крае в среднем вырастут на 10%

В 2024 году в Пермском крае изменятся тарифы на услуги ЖКХ, а также подорожает проезд в пригородных электричках и поднимется плата за детские сады.
В 2024 году в Перми и Пермском крае вновь вырастет плата за коммунальные услуги. Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланировано на 1 июля. По утверждению минтарифов Пермского края, в среднем по региону рост платы за коммунальные услуги со второго полугодия составит около 10,2%.
Больше всего вырастут расходы на отопление. Конкретные тарифы на ЖКХ в Пермском крае пока не утверждены. Но по опубликованным проектам, на большей части Перми они могут вырасти на 12% — на 268 рублей за гигокалорию. Это следует из проекта постановления регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Напомним, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предельном росте тарифов на 2024−2028 годы. Согласно этому распоряжению коммунальные платежи вырастут во втором полугодии 2024 года. Индексации подлежат холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электричество, газоснабжение и вывоз мусора.
Плата за детские сады.
С 1 января 2024 года в Пермском крае увеличили максимальный размер родительской платы по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных детских садах. В частности, в Перми за полный день пребывания ребенка родители будут платить на 7 рублей 60 копеек больше — 162 рубля 50 копеек.
Кроме того, выросли расценки за кратковременное, до 5 часов, и круглосуточное посещение детских садов — до 71 рубля 12 копеек в час и 243 рублей 74 копеек соответственно.
В краевом минобре объясняют это ростом цен на коммуналку, продукты питания, чистящие средства, инвентарь детсадиков.
Билеты в электричках.
Также с 1 января 2024 года в Пермском крае повысили стоимость билетов на железнодорожные поездки. Новые тарифы опубликованы на сейте Пермской пригородной компании.
В границах станций Курья, Ляды и Липовая Гора, входящих в городскую агломерацию Перми, билет теперь будет стоить на 2 рубля больше — 36 рублей. В среднем на 15% выросли в цене билеты на «ближние» краснокамские и кунгурские электрички. Так, чтобы добраться от станции Пермь II до Кунгура, пассажиру теперь придется заплатить 242 рубля, из Голованово до Краснокамска можно будет доехать за 87 рублей.
На 10% подорожали билеты на более длинных маршрутах. От станции Пермь II до Верещагино можно будет доехать за 279 рублей, до станции Чусовской — за 302, до Лысьвы — за 339.