На улице Плющева построили дом по программе реновации

В Перове достроили жилой дом по программе реновации. Он находится по адресу: улица Плющева, дом 15, корпус 3.
«Здание состоит из двух монолитных секций с навесным вентилируемым фасадом. Чтобы лаконично вписать новостройку в окружающий пейзаж района Перово, было решено использовать три основных цвета: слоновой кости, светло-серый и белый. Дом получился строгим, элегантным и сдержанным», — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
В новостройке 38 однокомнатных, 134 двухкомнатные и 38 трехкомнатных квартир. Четыре квартиры оборудовали для маломобильных жильцов: увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Готовая отделка полностью соответствует стандартам программы реновации.
Первый этаж здания — нежилой, здесь могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части обустроили колясочную и кладовую для уборочного инвентаря. Современные грузопассажирские лифты оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали на одном уровне с землей, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы смогли попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у подъезда не даст поскользнуться в любое время года.
Новостройку также оснастили системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Во дворе установили детскую и спортивную площадки, высадили деревья и кустарники.
«Как ранее сообщал Сергей Собянин, к настоящему времени идет либо уже закончено переселение жителей из тысячи домов. Программа реновации набирает обороты. В новое и комфортное жилье уже переселился 150-тысячный житель Москвы», — добавил Рафик Загрутдинов.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.