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Студенты поневоле: Государственный университет Молдовы откроет двери для детей младшего возраста, там будет детский сад

Если в вузах некому учиться, то пусть там хотя бы малыши играют.

В здании Государственного университета этой весной откроется детский сад для детей до трёх лет. Он будет предназначен для малышей сотрудников ВУЗа и студентов.

Детский сад откроется в первом корпусе университета и будет состоять из двух групп: одной для грудничков, другой — для детей до трёх лет, сообщает t.me/aifmd со ссылкой на diez.md.

— В отделении для детей постарше будет няня, вместимость составит 7−10 человек. В детский сад будет разрешён доступ только родственникам первой линии, которые будут присматривать за малышами в отсутствие родителей, — отметила проректор МолдГУ Отилия Дандара.

По словам ректора университета Игоря Шарова, на данный момент в учреждении обучаются 55 студентов и работают 27 преподавателей, у которых есть дети до трёх лет.

образование