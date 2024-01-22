Студенты поневоле: Государственный университет Молдовы откроет двери для детей младшего возраста, там будет детский сад

В здании Государственного университета этой весной откроется детский сад для детей до трёх лет. Он будет предназначен для малышей сотрудников ВУЗа и студентов.
Детский сад откроется в первом корпусе университета и будет состоять из двух групп: одной для грудничков, другой — для детей до трёх лет, сообщает t.me/aifmd со ссылкой на diez.md.
— В отделении для детей постарше будет няня, вместимость составит 7−10 человек. В детский сад будет разрешён доступ только родственникам первой линии, которые будут присматривать за малышами в отсутствие родителей, — отметила проректор МолдГУ Отилия Дандара.
По словам ректора университета Игоря Шарова, на данный момент в учреждении обучаются 55 студентов и работают 27 преподавателей, у которых есть дети до трёх лет.