160 предприятиям в трёх районах Ташкента предписано установить пылегазоочистное оборудование

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата провело экологический мониторинг деятельности предприятий, влияющих на окружающую среду в Чиланзарском, Сергелийском и Янгихаётском районах столицы.
В ходе мониторинга 70 предприятиям Чиланзарского района, относящимся к I и II категориям воздействия на окружающую среду, направлены предписания об установке пылегазоочистного оборудования.
Среди таких предприятий — производители бетона, мучных изделий, керамической плитки, текстильной и другой промышленности.
68 предприятий Сергелийского района, относящиеся к I и II категориям воздействия на окружающую среду, также были предупреждены об установке пылегазоочистного оборудования.
В Янгихаётском районе такие предписания были направлены 22 предприятиям.