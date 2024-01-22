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160 предприятиям в трёх районах Ташкента предписано установить пылегазоочистное оборудование

Данные меры приняты в связи с повышением уровня загрязнения воздуха в Чиланзарском, Сергелийском и Янгихаётском районах города Ташкента.
160 предприятиям в трёх районах Ташкента предписано установить пылегазоочистное оборудование
Источник: eco.gov.uz

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата провело экологический мониторинг деятельности предприятий, влияющих на окружающую среду в Чиланзарском, Сергелийском и Янгихаётском районах столицы.

В ходе мониторинга 70 предприятиям Чиланзарского района, относящимся к I и II категориям воздействия на окружающую среду, направлены предписания об установке пылегазоочистного оборудования.

Среди таких предприятий — производители бетона, мучных изделий, керамической плитки, текстильной и другой промышленности.

68 предприятий Сергелийского района, относящиеся к I и II категориям воздействия на окружающую среду, также были предупреждены об установке пылегазоочистного оборудования.

В Янгихаётском районе такие предписания были направлены 22 предприятиям.