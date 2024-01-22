Лифт для первых этажей и скидка на газоснабжение: Что изменилось в квитанциях за ЖКХ для петербуржцев в 2024 году

С нового года принято меняться. Вот и несколько строк в квитанциях петербуржцев изменилось с 1 января, пока мы ели салаты и шумно праздновали. Водоснабжение, электроэнергия и прочие коммунальные услуги остались прежними, ценник на них пересмотрят не раньше лета, а вот в графе «Содержание жилых помещений» есть нюансы. Комитет по тарифам опубликовал соответствующий документ еще в декабре. В нем он распорядился расписать стоимость тех или иных услуг на два периода 2024 года: с января по июль и с июля по конец декабря.