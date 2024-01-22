Лифт для первых этажей и скидка на газоснабжение: Что изменилось в квитанциях за ЖКХ для петербуржцев в 2024 году

С нового года принято меняться. Вот и несколько строк в квитанциях петербуржцев изменилось с 1 января, пока мы ели салаты и шумно праздновали. Водоснабжение, электроэнергия и прочие коммунальные услуги остались прежними, ценник на них пересмотрят не раньше лета, а вот в графе «Содержание жилых помещений» есть нюансы. Комитет по тарифам опубликовал соответствующий документ еще в декабре. В нем он распорядился расписать стоимость тех или иных услуг на два периода 2024 года: с января по июль и с июля по конец декабря.
«Распоряжение вступает в силу с 01.01.2024», — подытожили в документе.
В первом полугодии мы заметим не так уж много изменений. К переменам придется готовиться во втором полугодии. Теперь подробнее.
НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.
О главном изменении spb.kp.ru рассказывала еще в августе 2023 года. Жителей первых этажей многоэтажных домов обязали платить за лифт. Лифт — имущество общее, так что и вкладываться копеечкой в его обслуживание нужно всем жильцам поровну, решили власти.
В формуле ценника за лифт значатся: базовая стоимость техобслуживания, коэффициент, зависящий от этажности дома, а также количество лифтов во всем доме и общая площадь всех помещений в доме. Теперь стало известно, что базовая стоимость с января составила 6272, 57 рубля для лифтов с распашными дверями, 6479 рублей для медленных лифтов с автоматическим приводом дверей и 7021,56−8149,74 рубля за аналогичные лифты, разгоняющиеся на 1 и более метров в секунду. В их случае ценник будет зависеть от грузоподъемности.
Впрочем, уйти от оплаты ненужного оборудования жителям первых этажей можно. Их судьбу могут решить соседи на собрании собственников. Платеж согласно постановлению правительства определяют ТСЖ, УК или ЖСК каждый год, так что соседи могут освободить первые этажи от бремени оплаты за лифт, если сойдутся на таком решении.
Еще одна строчка, претерпевшая изменения, — «Содержание внутридомовых систем газоснабжения». И она, вот сюрприз, чуточку сбросит ценник: если в прошлом году оно обходилось 1,01 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения, то теперь — 0,85 рубля. Мелочь, а приятно.
БЫЛО — СТАЛО.
Расслабляться не стоит: с июля ценники вырастут снова. И на коммунальные услуги, и на содержание жилых помещений, и на базовое техобслуживание лифтов — оно подорожает в среднем на 200 рублей.