В Минпромторге назвали сроки открытия нового склада Wildberries в Петербурге





Также он добавил, что новый склад будет принимать товары предпринимателей со всего Северо-Запада.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания Wildberries планирует реконструировать свой поврежденный склад в поселке Шушары. В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизит нагрузку на другие склады и сортировочные центры, сообщили в WB.



Позднее пожар на складе на юге Петербурга прокомментировала основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Она назвала произошедшее «огромным испытанием» для компании.

