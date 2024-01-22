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В Минпромторге назвали сроки открытия нового склада Wildberries в Петербурге

Новый распределительный центр Wildberries в Петербурге вместо сгоревшего откроется в течение двух-трех недель. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Источник: Коммерсантъ

По словам замминистра, в настоящий момент ведется работа с новыми отгрузками, которые переориентируются на другие склады.

«Логистика перестраивается так, чтобы доставлять клиентам заказы в те же сроки, что и раньше».

отметил господин Евтухов



Также он добавил, что новый склад будет принимать товары предпринимателей со всего Северо-Запада.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания Wildberries планирует реконструировать свой поврежденный склад в поселке Шушары. В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизит нагрузку на другие склады и сортировочные центры, сообщили в WB.

Позднее пожар на складе на юге Петербурга прокомментировала основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Она назвала произошедшее «огромным испытанием» для компании.

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