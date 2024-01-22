В Беларуси закрывают часть магазинов известной торговой сети

Как отмечает ilex.by, в 2005 году уроженец Пинска Александр Зарибко начал строить сеть «Алми» в Беларуси и России. В 2016-м он продал последние 30 российских торговых объектов. На тот момент в Беларуси работали 40 его магазинов под вывеской «Алми» и 10 — «Закрама». Тогда же нидерландская SPAR International предоставила дочерней компании Almi Group ЗАО «Юнифуд» лицензию на управление брендом SPAR в Беларуси. К 2020 году здесь планировали открыть 60 супермаркетов SPAR, но по факту переименовали лишь около 10, причем со временем некоторые из них закрылись. Сейчас «Алми» объединяет 40 объектов.