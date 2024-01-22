В Беларуси закрывают часть магазинов известной торговой сети

Алексей Богданов уточнял, что собственник сети закрыл организации в России и трансформирует свой бизнес в Беларуси: «часть оставляет, часть переводит в девелоперскую схему».
Позже министр пояснил, что в ведомстве проводили совещание с участием главного акционера «Алми»:
Он рассказал, что часть магазинов намерен сохранить. Банки признали их стабильное положение. Там, где у них ситуация хуже, торговое звено недотягивает, эти площади будут сдавать в аренду.
При этом Алексей Богданов уточнил, что к этим объектам уже проявили интерес «Евроопт», «Дионис», «Соседи». Ведутся переговоры и с другими ретейлерами.
Нет такого, что предлагают магазины, а они никому не нужны. Это, к слову, тоже показатель «средней температуры» на рынке", — добавил министр.
Как отмечает ilex.by, в 2005 году уроженец Пинска Александр Зарибко начал строить сеть «Алми» в Беларуси и России. В 2016-м он продал последние 30 российских торговых объектов. На тот момент в Беларуси работали 40 его магазинов под вывеской «Алми» и 10 — «Закрама». Тогда же нидерландская SPAR International предоставила дочерней компании Almi Group ЗАО «Юнифуд» лицензию на управление брендом SPAR в Беларуси. К 2020 году здесь планировали открыть 60 супермаркетов SPAR, но по факту переименовали лишь около 10, причем со временем некоторые из них закрылись. Сейчас «Алми» объединяет 40 объектов.
Ранее Алексей Богданов подчеркивал, что больше всех регулирование цен затронуло торговые организации, у которых заметно снизилась рентабельность. При этом он сделал акцент на том, что трансформация бизнеса, в том числе «Виталюра», не связана с постановлением 713.