Соцфонд Татарстана рассказал, кто в 2024 году получит повышенные выплаты

Увеличен размер и других выплат на детей. К примеру, ежемесячного пособия на первого ребенка до трех лет или ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. Такую господдержку на сегодняшний день получают родители 20 тыс. детей из региона.