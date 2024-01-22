Перерасчет за тепло в январе 2024 выполняют жителям МКД в Волгограде

Жителям многоквартирных домов Волгограда, которые вошли в зону отключения тепла в январе 2024 года, делают перерасчет. Проработать этот вопрос поручил губернатор Андрей Бочаров. Сейчас он на контроле инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области и главы города. Увидят результат волгоградцы в платежках, которые придут в начале февраля.