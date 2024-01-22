Перерасчет за тепло в январе 2024 выполняют жителям МКД в Волгограде

Жителям многоквартирных домов Волгограда, которые вошли в зону отключения тепла в январе 2024 года, делают перерасчет. Проработать этот вопрос поручил губернатор Андрей Бочаров. Сейчас он на контроле инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области и главы города. Увидят результат волгоградцы в платежках, которые придут в начале февраля.
— Перерасчет платы жителям многоквартирных домов Волгограда, вошедших в зону отключения тепла с 7 по 9 января, а также с 10 по 15 января, будет выполнен исходя из требований законодательства, — сообщил руководитель ГЖИ Станислав Данилов.
Перерасчет — это первый итог проверок городского и регионального Госжилнадзора. Обещают дать оценку и действиям должностных лиц УК в ходе январских отключений. До многих управкомпаний жильцы не могли ни дозвониться, ни достучаться.