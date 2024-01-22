На что берут кредиты в Молдове: Молдаване голодают, но не могут отказать себе в покупке машины или в отдыхе за несколько тысяч евро

Кредитный расклад. На что и кто берет займы в Молдове?
В декабре 2023 года объем выданных новых кредитов составил почти 5,5 млрд леев.
Это на 16% больше, чем в ноябре, и на 25% больше, чем в декабре 2022.
Большую часть кредитов взяли юридические лица — 4,1 млрд леев, причем как в леях, так и в валюте.
Из них 40,9% — компании из сферы торговли.
Почти 11% — аграрии и пищепром.
4,7% — производство товаров.
4,1% — транспортники.
Физлица взяли в декабре 1,3 млрд леев, или на 0,4% меньше, чем в ноябре.
Две трети кредитов — потребительские. Остальные — ипотечные. И тут небольшой рост — +3%
Средняя ставка по новым кредитам в леях составила 10,22%, меньше на 0,36 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, а средняя ставка по кредитам в иностранной валюте выросла на 0,13 процентного пункта, до 6,8%.
Источник: t.me/ybp_mdru.