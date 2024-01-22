Как менялись цены в Беларуси в 2023 году

Больше всего в прошлом году в продуктовой корзине белоруса подорожали овощи. Индекс потребительских цен в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го вырос на 27, 1%. Это следует﻿ из данных Белстата.