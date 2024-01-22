Как менялись цены в Беларуси в 2023 году

Меньше всего за прошлый год цена выросла на масло и жиры — на 0,3%. Также несущественное увеличение стоимости касается рыбы и морепродуктов — на 1,6% и сыров — на 1,9%.
А вот цена на фрукты за период с декабря 2022-го по декабрь 2023-го поднялась на 19,7%. Среди лидеров роста цен также алкогольные напитки (11,8%) и куриные яйца (9,5%).
Из непродовольственных товаров больше всего подорожали лекарства (на 13,4%) и ковры (на 10%). Меньше всего это коснулось бензина (5,9%), телевизоров (8,1%) и косметики и парфюмерии (8,3%).
Среди услуг самое впечатляющее повышение стоимости в сфере туризма. Там цены повысились на 25,3%. Также сильно выросла стоимость железнодорожных услуг — на 23,6%. Меньше всего цена поднялась на услуги связи (0,7%) и банков (0,8%).
В строительстве — плюс 13,2%, в перевозках — 14,9%. Как выросли цены по отраслям за 2023 год.