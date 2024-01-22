Воронежцам предложили вакансии с зарплатой до 350 тысяч рублей

Новый рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Воронежской области опубликовали аналитики сайта по поиску персонала и работы hh.ru.
Первое место занимает должность врача-офтальмолога (хирурга-офтальмолога) с зарплатой от 85 тысяч рублей до 350 тысяч рублей до вычета налогов. В обязанности входит: катарактальная (рефракционная) хирургия, амбулаторный прием больных и общение с ними. Для соискателя необходим опыт проведения сложных операций.
От 60 тысяч рублей до 350 тысяч рублей предлагают руководителю отдела продаж. Ведущему менеджеру по продажам готовы предложить от 60 тысяч рублей до 300 тысяч рублей на руки.
Врач стоматолог-ортопед сможет получать от 120 до 280 тысяч рублей на руки.
От 150 до 230 тысяч рублей готовы платить водителю машины с рефустановкой.
Руководитель СПА центра сможет получать до 200 тысяч рублей до вычета налогов. Менеджер по продажам стоматологических изделий — от 70 до 170 тысяч рублей на руки.
Врач-стоматолог, хирург-имплантолог и врач-хирург смогут получать месячную зарплату в размере от 150 тысяч рублей на руки. На последнем месте расположилась вакансия врача ультразвуковой диагностики с доходом от 120 тысяч рублей на руки.
Всего в первый месяц 2024 года в области открыто 734 вакансии в сфере медицины. В регионе есть дефицит кадров, уровень конкуренции равен 2,3.