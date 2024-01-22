Воронежцам предложили вакансии с зарплатой до 350 тысяч рублей

Первое место занимает должность врача-офтальмолога (хирурга-офтальмолога) с зарплатой от 85 тысяч рублей до 350 тысяч рублей до вычета налогов. В обязанности входит: катарактальная (рефракционная) хирургия, амбулаторный прием больных и общение с ними. Для соискателя необходим опыт проведения сложных операций.