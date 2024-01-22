Некоторым дольщикам известного долгостроя в Минске возвращают деньги

Срок строительства комплекса продлили до IV квартала 2024 года. Планировалось, что третью очередь сдадут еще в 2023 году. Объект предусматривает три очереди строительства.
ЖК начали возводить в 2019 году. В январе 2022-го сдали первую очередь. Весной 2022 года стройку приостановили. СК начал проверку деятельности заказчика и подрядчика, возбудили уголовное дело. Заказчик объекта — «НикаПроект».
В мае 2022 года пришлось сменить генподрядчика. Причина — неисполнение предыдущего договора строительного подряда.
Вторая очередь строительства уже тоже сдана. По третьей идут земляные работы. По словам директора «НикаПроекта» Вероники Зеневич, выполнено около 70% свайного основания. Следующий этап — работы по монолитному каркасу.