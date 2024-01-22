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Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 23 января 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 23 января 2024, вторник.
Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 23 января 2024, вторник.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 23 января 2024, вторник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1498 рубля, 1 евро — 3,4321 BYN, 100 российских рублей — 3,5755 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 22 января, понедельник, были аналогичными: 1 доллар США равен 3,1637 рубля, 1 евро — 3,4429 BYN, 100 российских рублей — 3,5679 белорусского рубля. То есть курсы доллара и евро снизились в очередной раз, а позиции российского рубля укрепились.

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