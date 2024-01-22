Власти предложили придумать альтернативу слову «маркетплейс»

Представитель Avito отметил, что, хотя компания не является маркетплейсом, ряд положений законопроекта может затронуть и их бизнес, поэтому они также участвуют в обсуждениях. Он напомнил, что у Avito нет собственных складов для хранения товаров и всю ответственность за их качество несут продавцы. Также эта площадка выступает за отмену запрета на блокировку личных кабинетов, поскольку он помешает пресекать действия недобросовестных пользователей. «Сейчас можно оперативно выявить нарушителей и закрыть им доступ к платформе. Это обеспечивает высокий уровень безопасности», — отметил представитель Avito.