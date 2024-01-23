СМИ: Белоруссию уведомили о дефолте

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Группа российских инвесторов направила министерству финансов Белоруссии уведомление о дефолте по выпускам евробондов Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, об этом пишет РБК со ссылкой на документ.
По информации издания, группа, владеющая еврооблигациями на сумму 178 миллионов долларов, недовольна тем, что прямые выплаты по ним были остановлены в 2022 году, а позже восстановлены лишь для тех, кто приобрел ценные бумаги до 6 сентября 2022 года.
«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним».
Держатели ценных бумаг полагают, что новый механизм выплат является «дискриминационным» по отношению к части инвесторов.
В обращении содержится призыв к правительству Белоруссии и Национальному банку рассчитаться по всем обязательствам для сохранения доверия. В противном случае инвесторы оставляют за собой право подать иск в Лондонский международный третейский суд.
В 2022 году Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.
Временные меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.
В декабре прошлого года Белоруссия перешла на новый механизм расчетов по еврооблигациям с инвесторами из России. В конце ноября Банк России также сообщил, что разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Белоруссии. Уточнялось, что речь идет о выпуске объемом 800 миллионов долларов, который был погашен в феврале текущего года. Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты.