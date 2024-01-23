СМИ: Белоруссию уведомили о дефолте

В декабре прошлого года Белоруссия перешла на новый механизм расчетов по еврооблигациям с инвесторами из России. В конце ноября Банк России также сообщил, что разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Белоруссии. Уточнялось, что речь идет о выпуске объемом 800 миллионов долларов, который был погашен в феврале текущего года. Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты.