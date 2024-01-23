В Иркутске электромонтажная фирма задолжала сотруднику 500 тысяч рублей по зарплате

К руководителю СУ СКР по Иркутской области Анатолию Ситникову на личном приеме граждан обратился сотрудник иркутского коммерческого предприятия. Мужчина сообщил, что не получает зарплату уже несколько месяцев, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.