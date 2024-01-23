В Иркутске электромонтажная фирма задолжала сотруднику 500 тысяч рублей по зарплате

К руководителю СУ СКР по Иркутской области Анатолию Ситникову на личном приеме граждан обратился сотрудник иркутского коммерческого предприятия. Мужчина сообщил, что не получает зарплату уже несколько месяцев, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев). По версии следствия, с сентября 2023 года руководство фирмы по электромонтажным работам задолжало работнику около 500 тысяч рублей.
Следователи СК допрашивают руководство компании и устанавливают иных сотрудников, не получивших заработную плату и иные выплаты. Прокуратура оценит исполнение трудового законодательства и проконтролирует расследование уголовного дела.
Напомним, что в Братске перед работниками строительной организации погасили долг по заработной плате в более чем 1,2 млн рублей. Задолженность на такую сумму ранее выявила прокуратура в рамках проверки исполнения трудового законодательства. В адрес организации было внесено представление.