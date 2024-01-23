Испытания завершили для собираемого в Иркутске учебно-тренировочного самолета Як-152

Госиспытания прошел новый легкий учебно-тренировочный самолет Як-152, собираемый в Иркутске. Лайнер предназначен для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил РФ, заявили РИА «Новости» в пресс-службе компании «Яковлев». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета», — уточнили в организации.
Если говорить о следующем этапе развития проекта, то им станет импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги. Испытания собираются провести в краткосрочном периоде.