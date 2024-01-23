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Мэрия Уфы ищет поставщика двух арт-объектов за 1,2 млн рублей

Администрация Уфы объявила аукцион по отбору поставщика двух арт-объектов в виде куницы, следует из информации на портале госзакупок.

Как указано в аукционной документации, мэрия закупает две фигуры куницы — полиганальную и мозаичную. Оба арт-объекта, выполненные из листового метала, должны представлять собой «условный образ хищного животного куницы в стойке ожидания с поднятым хвостом вверх» высотой около 250 сантиментов и длиной 220 сантиметров.

Последний день подачи заявок — 29 января, подведение итогов — 31 января.

Начальная стоимость контракта — 1,2 млн руб.

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