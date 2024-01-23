В Новосибирской области назвали ТОП-15 самых востребованных специалистов

В январе текущего года в Новосибирской области было открыто 30,4 тысячи вакансий. Самый высокий спрос на работников в сибирском регионе наблюдается на менеджеров по продажам и работе с клиентами, которые занимают 7,3% от общего числа вакансий.
На втором месте по востребованности находятся продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 6,5%, а на третьем — водители — 4,1%.
Помимо этого, в январе в Новосибирской области возросла потребность во врачах (2,9%), бухгалтерах (2,4%), инженерах-конструкторах, поварах (по 2,3%), программистах (2,2%), операторах call-центров (2,1%), кладовщиках (2,0%), упаковщиках и комплектовщиках (1,8%), курьерах (1,7%), машинистах и слесарей (1,6%), а также разнорабочих (1,5%).
Ранее «Прецедент» сообщал, что прокуратура проводит проверку сокращения штата в авиакомпании «S7 Airlines».