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Новый ЖК с многофункциональным центром построят под Челябинском

Проект получил положительное заключение Госэкспертизы.

Проект строительства нового ЖК под Челябинском получил положительное заключение Госэкспертизы. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

Комплекс собираются возвести в Сосновском районе, в полукилометре от посёлка Терема. Застройщиком выступает компания «А74».

Согласно информации на сайте Госреестра, возводить собираются многоквартирные дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, а также многофункциональный центр с торговыми объектами.

Ранее сообщалось, что к строительству детского сада в ЖК «Парковый Премиум» привлекли нового подрядчика. Старый сорвал сроки работ.

строительство