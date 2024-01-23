Новый ЖК с многофункциональным центром построят под Челябинском

Проект строительства нового ЖК под Челябинском получил положительное заключение Госэкспертизы. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.
Комплекс собираются возвести в Сосновском районе, в полукилометре от посёлка Терема. Застройщиком выступает компания «А74».
Согласно информации на сайте Госреестра, возводить собираются многоквартирные дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, а также многофункциональный центр с торговыми объектами.
Ранее сообщалось, что к строительству детского сада в ЖК «Парковый Премиум» привлекли нового подрядчика. Старый сорвал сроки работ.