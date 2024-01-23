В мэрии Новосибирска объяснили проблемы с маршрутками в Академгородок

В департаменте транспорта мэрии города сообщили, что согласно расписанию, маршрут № 35 «Цветной проезд — Речной вокзал» обслуживают 19 маршруток с интервалом движения в часы пик 8−9 минут. Однако в последнее время наблюдались перебои из-за нехватки водителей. Чтобы соблюдать нормы труда и отдыха, перевозчики скорректировали интервалы движения. Также перебои объясняются техническими проблемами и обстановкой на дорогах.