В мэрии Новосибирска объяснили проблемы с маршрутками в Академгородок

Жители Академгородка в Новосибирске неоднократно жаловались на сложности с работой маршрутки № 35. Пассажирам приходится долго ждать транспорт, особенно в выходные. Также местные жители обеспокоены планами по её отмене в рамках концепции развития общественного в городе.
В департаменте транспорта мэрии города сообщили, что согласно расписанию, маршрут № 35 «Цветной проезд — Речной вокзал» обслуживают 19 маршруток с интервалом движения в часы пик 8−9 минут. Однако в последнее время наблюдались перебои из-за нехватки водителей. Чтобы соблюдать нормы труда и отдыха, перевозчики скорректировали интервалы движения. Также перебои объясняются техническими проблемами и обстановкой на дорогах.
Конкретной даты отмены маршрутки № 35 не назвали, отметив, что маршруты, которые будут ликвидированы, будут продублированы или замещены, пишет academ.info.