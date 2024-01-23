Минздрав: В Новосибирске не хватает участковых терапевтов и педиатров

Больше всего не хватает участковых терапевтов и педиатров.
Проблема нехватки медицинского персонала входит в тройку самых острых проблем местной системы здравоохранения. Для того чтобы ее решить, в вузах области открыли целевой набор.
«В регион приезжают медики из других государств, которые получили гражданство и подтвердили свое диплом. Многие из них становятся участниками программы “Земский доктор”, которая создана для поддержки медиков, работающих в сельской местности», — сказал Хальзов.
По данным hh.ru в области врачи входят в топ-5 самых дефицитных специалистов. Таким образом, на одну вакансию приходится 1,1 резюме.
Напомним, что Минздрав Новосибирска опроверг высокую смертность младенцев.