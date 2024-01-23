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Минздрав: В Новосибирске не хватает участковых терапевтов и педиатров

Как сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на главу регионального Минздрава Константина Хальзова, в Новосибирской области в 2024 году сохраняется проблема дефицита медицинских работников.

Больше всего не хватает участковых терапевтов и педиатров.

Проблема нехватки медицинского персонала входит в тройку самых острых проблем местной системы здравоохранения. Для того чтобы ее решить, в вузах области открыли целевой набор.

«В регион приезжают медики из других государств, которые получили гражданство и подтвердили свое диплом. Многие из них становятся участниками программы “Земский доктор”, которая создана для поддержки медиков, работающих в сельской местности», — сказал Хальзов.

По данным hh.ru в области врачи входят в топ-5 самых дефицитных специалистов. Таким образом, на одну вакансию приходится 1,1 резюме.

Напомним, что Минздрав Новосибирска опроверг высокую смертность младенцев.

здоровье