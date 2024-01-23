В Челябинске завершают строительство гостиниц университетского кампуса

Об этапах возведения инфраструктуры нового международного университетского кампуса в Челябинске рассказывает в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она напомнила, что реализация в регионе такого крупномасштабного проекта происходит в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
Ирина Альфредовна подчеркнула, что на объектах каждую неделю проводятся выездные совещания. С таким поручением выступил губернатор Алесей Текслер.
«Строители вышли на финишную прямую, и уже можно увидеть очертания объектов. Например, полностью сделан один из этажей гостиницы: по специальному дизайн-проекту отремонтированы зоны общего пользования и комнаты, установлены светильники», — написала Ирина Гехт.
Она также добавила, что в здания гостиницы должны будут стать интересным молодежным пространством, которое понравится будущим студентам кампуса. Первый вице-губернатор также сообщила, что по мере строительства планирует делиться и другими новостями со строительной площадки.