Омские депутаты определили будущее «Муниципальных рынков»

Примечательно, что после новогодних праздников 2024 года в Омском горсовете поднималась тема персональной ответственности каждого из депутатов по решениям, принятым в отношении муниципального имущества. На протяжении ряда лет народные избранники освобождались от подобной ответственности, однако эта норма не соответствует актуальной позиции Верховного суда РФ, поэтому будет исключена из соответствующего решения ОГС.