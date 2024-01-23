Омские депутаты определили будущее «Муниципальных рынков»

По итогам заседания комитета по муниципальной собственности принято решение акционировать предприятие, передает пресс-служба ОГС 23 января 2024 года.
Стоит напомнить, что на протяжении 2023 года вопрос о дальнейшем будущем «Муниципальных рынков» неоднократно выносился на обсуждение на уровне муниципального парламента. С ноября 2023 года в горсовете действовала рабочая группа по данному вопросу. Актуальность вопроса связана с нормой федерального законодательства, которая предписывает упразднить МУПы не позднее 1 января 2025 года.
«Были разные предложения, вплоть до того. чтобы предприятие разделить и продать частями. Совместно с администрацией мы пришли к выводу, что самым эффективным будет акционирование предприятия», — цитирую в пресс-службе Омского горсовета главу профильного комитета Максима Астафьева.
Отметим, в начале 2023 года предпринималась попытка проведения торгов по аренде одного из «подконтрольных» МП рынков — Советского, однако впоследствии конкурсная процедура была отменена. Согласно данным официального сайта муниципальных рынков, в распоряжении находится свыше 22,8 тысячи кв.м. торговых площадей, распределенных на более чем 1400 торговых мест.
Примечательно, что после новогодних праздников 2024 года в Омском горсовете поднималась тема персональной ответственности каждого из депутатов по решениям, принятым в отношении муниципального имущества. На протяжении ряда лет народные избранники освобождались от подобной ответственности, однако эта норма не соответствует актуальной позиции Верховного суда РФ, поэтому будет исключена из соответствующего решения ОГС.