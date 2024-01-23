Город выставил на торги помещение недалеко от станции метро «Бауманская»

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах (фотографии, документация, условия и форма реализации). Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участие в городских торгах от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.