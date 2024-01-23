Город выставил на торги помещение недалеко от станции метро «Бауманская»

На открытый аукцион по продаже выставили нежилое помещение свободного назначения в центре столицы. Здание находится рядом со станцией метро «Бауманская» по адресу: Елоховский проезд, дом 1, строение 2.
«Коммерческое помещение площадью 161 квадратный метр расположено на втором этаже двухэтажного исторического здания в Басманном районе. Его стоимость определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 13 февраля. К участию приглашаются физические и юридические лица», — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Здание является памятником архитектуры «Комплекс жилой застройки
Онлайн-аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявку на участие можно подать до 1 февраля. Для этого понадобится регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах (фотографии, документация, условия и форма реализации). Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участие в городских торгах от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».
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