Омская мэрия продаёт бывший штаб чехословацких войск

На сегодняшнем заседании комитета по муниципальной собственности депутаты обсудили программу приватизации на 2024 год. Мэрия предлагает включить в неё бывший ДК завода Козицкого вместе со спортзалом, а также памятник культуры — доходный дом Гутермахера и Лермана на улице 10 лет Октября.
Причиной продажи зданий в мэрии называют их плохое состояние. В случае с ДК Козицкого, например, износ здания превышает 90%, фактически это «заброшка», для восстановления которой мэрия упорно, но безуспешно пыталась найти концессионера. Последние торги были проведены в конце декабря и, как рассказал глава депимущества Евгений Романин, закончились ничем. В результате здание решили продать.
Состояние другого объекта, доходного дома на углу 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ, вызывает меньше вопросов. В здании работает несколько заведений, часть помещений мэрия сдаёт бизнесу. Интересно, что в 2020 году один из арендаторов пытался через суд выкупить то самое помещение, которое сейчас предлагают приватизировать, однако тогда мэрия выступила против и победила.
Отметим, что, согласно данным сайта pastvu.com, в 1918—1919 годах в доходном доме Гутермахера и Лермана располагались штаб чехословацких войск и французская военная миссия.