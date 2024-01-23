Омская мэрия продаёт бывший штаб чехословацких войск

Состояние другого объекта, доходного дома на углу 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ, вызывает меньше вопросов. В здании работает несколько заведений, часть помещений мэрия сдаёт бизнесу. Интересно, что в 2020 году один из арендаторов пытался через суд выкупить то самое помещение, которое сейчас предлагают приватизировать, однако тогда мэрия выступила против и победила.