В Челябинской области подешевели курица, чай и турпоездки

Контрольно-счётная палата Челябинской области проанализировала динамику цен в минувшем декабре. Как сообщили в ведомстве, за прошлый месяц в регионе подешевели более 130 наименований товаров и услуг. В их числе оказались курица, чай и туристические поездки в несколько стран.