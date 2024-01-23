В Челябинской области подешевели курица, чай и турпоездки

Среди продовольственных товаров КСП обнаружила 39 подешевевших позиций. В пятёрке лидеров оказались:
- апельсины — 164,54 ₽/ кг (-11,4%);
- чёрный байховый чай — 1 261,9 ₽/ кг (-3,0%);
- сахар-песок — 68,1 ₽/ кг (-2,7%);
- кофе в организациях быстрого обслуживания — 82,34 ₽/ 200 г (-2,6%);
- охлаждённые и замороженные куры — 216,57 ₽/ кг (-2,6%).
— Снижение цен на апельсины и чай связано с высоким сезоном, под который контрактуются большие поставки, — рассказали в КСП.
Также эксперты нашли 80 непродовольственных товаров, ставших доступнее. Больше всего потеряли в цене:
- монитор для настольного компьютера — 13 879,08 ₽/ шт. (-6,5%);
- миксер, блендер — 2 027,12 ₽/ шт. (-6,2%);
- моноблок — 48 692,94 ₽/ шт. (-5,7%);
- напольный электропылесос — 8 791,75 ₽/ шт. (-5,3%);
- флеш-накопитель USB — 618,73 ₽/ шт. (-5,2%).
— Цены на бытовую технику снизились в результате наладки поставок по параллельным каналам импорта и предпраздничных распродаж крупных сетей, — пояснили в ведомстве.
В категории услуг Контрольно-счётная палата выявила 13 позиций, цена на которые снизилась. Топ-5 выглядит так:
- поездка на отдых в Турцию — 43 852,9 ₽/ поездка (-22,2%);
- поездка на отдых в ОАЭ — 67 348,64 ₽/ поездка (-14,7%);
- поездка на отдых в Египет — 69 911,14 ₽/ поездка (-11,2%);
- проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчёте на 100 км пути — 294,48 ₽ (-10,3%);
- поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии — 113 479,07 ₽/ поездка (-9,9%).
В КСП добавили, что в декабре общая годовая инфляция в Челябинской области составила 7,31%, что чуть ниже, чем в целом по стране (7,42%).
Продукты на Южном Урале не только дешевеют. Некоторые из них за последнее время серьёзно подорожали. Например, куриные яйца и макароны.