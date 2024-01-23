Качество работы очистных ТЭЦ-3 Хабаровска проверяет Росприроднадзор

Специалисты Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора проводят плановую выездную проверку на хабаровской ТЭЦ-3, принадлежащей «Дальневосточной генерирующей компании». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на энергетическом объекте работает комиссия, состоящая из сотрудников ведомства, а также экспертов Центра лабораторного анализа и технических измерений по ДФО.
— Проверка проводится с целью выявления источников загрязнения атмосферного воздуха — жалобы на это регулярно поступают в контролирующие органы от жителей близлежащих районов. Комиссия осмотрит территорию ТЭЦ-3, изучит всю экологическую документацию, а также оценит процесс организации работы в области соблюдения требований природоохранного законодательства, — рассказали нашему корреспонденту в управлении Росприроднадзора.
Ранее, в марте 2023 года, старший помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, в ходе проверки установил, что места отбора проб источника выброса вредных веществ дымовой трубы ТЭЦ и количество точек измерения не соответствуют требованиям закона. В связи с ветхим состоянием электрофильтров по улавливанию загрязняющих веществ на предприятии происходит недостаточная очистка выбрасываемых частиц угля в воздух.