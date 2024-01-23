Качество работы очистных ТЭЦ-3 Хабаровска проверяет Росприроднадзор

Ранее, в марте 2023 года, старший помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, в ходе проверки установил, что места отбора проб источника выброса вредных веществ дымовой трубы ТЭЦ и количество точек измерения не соответствуют требованиям закона. В связи с ветхим состоянием электрофильтров по улавливанию загрязняющих веществ на предприятии происходит недостаточная очистка выбрасываемых частиц угля в воздух.