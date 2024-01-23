Лидерами по росту цен в декабре в Прикамье стали огурцы и куриные яйца

Цены на продукты питания увеличились на 2,4%. На 38% выросла цена на свежие огурцы, на 21,6% подорожали куриные яйца, на 10,3% — шоколад.



Цены на непродовольственные товары поднялись в декабре в среднем на 0,1%. Отечественные новые легковые автомобили выросли в цене на 0,9%. При этом новые автомобили иностранных марок и импортные подержанные автомобили подешевели на 2,2%. Выросли цены на дизельное топливо (на 2,3%), а также на бензин автомобильный различных марок (на 0,6−1,9%).



Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги по Пермскому краю оказало снижение стоимости авиаперелетов (на 26,8%), проезда в такси (на 5,5%), услуг в сфере зарубежного туризма (на 5,2%), услуг гостиниц (на 2,6%).