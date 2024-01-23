Новостройки вместо леса могут появиться на юге Волгограда

В Волгограде состоятся публичные слушания для обсуждения проекта планировки и межевания территории в Кировском районе. На участке вдоль Второй продольной и между улицами Петровского и Засекина хотят вырубить лес, а на его место возвести жилой комплекс.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованную администрацией Волгограда документацию, по планам после вырубки деревьев на территории появятся 12 жилых домов, у которых будет 14−21 этаж. Максимальная высота зданий составит 75 метров. Также построят детский сад на 180 мест и школу на 350 учеников. В границах жилого квартала обещается парковка, в том числе многоуровневая, на 1139 машин. Уточняется, что в проекте не предусмотрено изменение параметров улично-дорожной сети.
Водоснабжение к будущему ЖК проведут от существующего водопровода диаметров 800 миллиметров, который проходит по улице 64-й Армии. На территории застройки сеть водопровода будет переложена. Бытовые стоки пойдут в нынешнюю канализацию диаметром 400 миллиметров. Тепло в квартиры и объекты будет подаваться из проектируемой котельной.
Общественные слушания еще не прошли, а многие волгоградцы уже недовольны перспективной застройки Кировского района на границе с Советским. «Ну почему в других городах из таких мест делают парки, облагородив территорию, а в Волгограде только вырубают деревья? Ведь в Кировском и погулять негде!», «Почему-то никто не вспомнил про Вторую продольную. Она что резиновая? Строят кучу ЖК, и все они связаны с городом единственной дорогой», «Это что за городская школа на 350 мест? Частная?» — задаются вопросами горожане.
Площадь застройки составит 8,7 гектара. Еще 1,7 гектара пойдут на улично-дорожную сеть и благоустройство.
Публичные слушания для обсуждения проекта планировки и межевания территории пройдут с 26 января по 9 февраля 2024 года. Они состоятся в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда на улице Порт-Саида, 7а. Там же можно ознакомиться с экспозицией проекта с 10.00 до 12.00 с 26 января по 7 февраля в будние дни.