Новостройки вместо леса могут появиться на юге Волгограда

Общественные слушания еще не прошли, а многие волгоградцы уже недовольны перспективной застройки Кировского района на границе с Советским. «Ну почему в других городах из таких мест делают парки, облагородив территорию, а в Волгограде только вырубают деревья? Ведь в Кировском и погулять негде!», «Почему-то никто не вспомнил про Вторую продольную. Она что резиновая? Строят кучу ЖК, и все они связаны с городом единственной дорогой», «Это что за городская школа на 350 мест? Частная?» — задаются вопросами горожане.