Земля и жилье растут в цене, рост стоимости аренды замедляется. Центральный банк Узбекистана проанализировал рынок недвижимости в стране

Центральный банк Узбекистана проанализировал рынок недвижимости в стране по итогам последнего квартала 2023 года. В отчете говорится, что активность на рынке недвижимости за этот период несколько снизилась: было заключено 83,2 тысячи сделок, что на 10% ниже в сравнении с предыдущим кварталом и на 2% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом за счет высокой оживленности в середине года число сделок к концу 2023-го выросло на 4,4% и составило 335 тысяч.