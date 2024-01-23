Земля и жилье растут в цене, рост стоимости аренды замедляется. Центральный банк Узбекистана проанализировал рынок недвижимости в стране

Центральный банк Узбекистана проанализировал рынок недвижимости в стране по итогам последнего квартала 2023 года. В отчете говорится, что активность на рынке недвижимости за этот период несколько снизилась: было заключено 83,2 тысячи сделок, что на 10% ниже в сравнении с предыдущим кварталом и на 2% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом за счет высокой оживленности в середине года число сделок к концу 2023-го выросло на 4,4% и составило 335 тысяч.
По информации ЦБ, для узбекистанцев рынок недвижимости все еще остается более привлекательным в сравнении с другими инвестиционными и сберегательными инструментами. Кроме того, высокому спросу способствовала востребованность ипотечного кредитования среди населения, которое заметно ускорилось в октябре-ноябре прошлого года.
Существенными остаются темпы роста в крупных и туристических центрах — Ташкенте, Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Хорезмской областях, где наблюдается опережающее инфраструктурное развитие. Сумовой индекс в данных регионах вырос на более чем 40%.
ЦБ также отметил стабилизацию цен на аренду жилья. По итогам года стоимость жилой аренды увеличилась в сумовом выражении на 8,8%, в долларовом — снизилась на 1%. Этому способствовали устойчивое предложение и замедляющий спрос.
При этом в столице рост стоимости аренды замедлился значительно выше, чем по республике. В Ферганской (+21,1%), Бухарской (16,5%) и Ташкентской (17,6%) областях цены арендных платежей росли быстрее, в сравнении с другими регионами, в которых темпы роста цен были умеренными (в пределах 5−7%).
ЦБ отмечает, что высокий спрос на рынке арендуемого жилья в столице был сформирован в последние годы на фоне ускоренного роста сферы услуг и производства, создания новых рабочих мест, увеличения численности студентов и иностранных граждан. Сегодня предложение, ограниченное в прошлые периоды, продолжает постепенно увеличиваться. Вероятно, это обуславливается ростом покупок жилой недвижимости, часть из которых целенаправленно используется для последующей сдачи в аренду.
При этом в условиях продолжающегося увеличения предложения на рынке наблюдается определенный рост срока окупаемости приобретенной недвижимости. Так, если в 2022 году срок окупаемости купленного жилья, а затем сданного в аренду в среднем составлял 7 лет, то в 2023 году этот показатель увеличился до 8 лет.
Анализируя рынок жилой недвижимости в Ташкенте, ЦБ отмечает, что в целом он продолжает заметно расширяться, а это в свою очередь приводит к увеличению ценового разрыва с регионами. Цены на вторичном рынке Ташкента в 2023 году значительно выросли — с 10,5 до 14,9 миллиона сумов или с 933 до 1212 долларов за 1 квадратный метр.
Цены за аренду в Ташкенте снизились на 9,3% в долларовом выражении по сравнению с прошлым годом. Снижение стоимости аренды наблюдалось практически во всех частях города, за исключением Сергелийского района, в котором спрос остается относительно высоким.
Центральный банк также констатировал повышение цен на землю в столице. Стоимость одной сотки выросла с 263 до 362 миллионов сумов. При этом стоимость земельных участков увеличилась во всех районах сравнительно одинаково.