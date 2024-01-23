Хранилище для радиоактивных отходов появится в Свердловской области

Проект строительства хранилища для радиоактивных отходов в Свердловской области прошел государственную экспертизу. Ее результаты опубликованы на сайте управления госохраны ОКН региона. Как следует из документов, объект появится рядом с третьим энергоблоком на Белоярской АЭС.