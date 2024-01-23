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Хранилище для радиоактивных отходов появится в Свердловской области

Проект строительства хранилища для радиоактивных отходов в Свердловской области прошел государственную экспертизу. Ее результаты опубликованы на сайте управления госохраны ОКН региона. Как следует из документов, объект появится рядом с третьим энергоблоком на Белоярской АЭС.

Общая площадь участка под хранилище составляет 20 тыс. 269,2 кв. м. В новом хранилище будет более 9,5 тыс. контейнеров.

Структура почвы для объекта признана безопасной, но с оговорками. При нарушении технологии подготовки площадки есть риск разрушения «природной структуры под влиянием атмосферных воздействий». Поэтому перед установкой фундамента должен быть разработан защитный слой для котлована.

«В границах расположения объекта изысканий отсутствуют источники поверхностного и подземного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также зоны санитарной охраны трех поясов для Гагарского и Каменского месторождения подземных вод. На площадке изысканий отсутствуют городские леса местного значения и лесопарковые зеленые пояса местного значения», — говорится в заключении.

Напомним, в прошлом году на общественных слушаниях был одобрен проект строительства пятого энергоблока для Белоярской АЭС. Ввести реактор в эксплуатацию намерены в 2032 — 3035 годах.

экология