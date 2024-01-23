В Новосибирске назвали сферы с наибольшим ростом зарплат

Об этом сообщает издание «РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу hh.ru. Также в прошлом году зафиксировали рост зарплат в ресторанно-гостиничном бизнесе — на 31%, до 39,9 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей — на 27%, до 75,5 тысяч рублей.