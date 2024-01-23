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В Новосибирске назвали сферы с наибольшим ростом зарплат

Аналитику озвучили в пресс-службе портала hh.ru.

В Новосибирске назвали сферы с наибольшим ростом зарплат по итогам 2023 года. В лидерах оказалась индустрия красоты и фитнеса. Зарплата сотрудников выросла на 34% — до 54,6 тысяч рублей за месяц.

Об этом сообщает издание «РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу hh.ru. Также в прошлом году зафиксировали рост зарплат в ресторанно-гостиничном бизнесе — на 31%, до 39,9 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей — на 27%, до 75,5 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что в первых двух сферах зарплаты выросли до среднего уровня в региона. Автобизнес, напротив, нуждается в квалифицированных кадрах в условиях высокой конкуренции.

Ранее в Новосибирске назвали самые востребованные профессии.