В Новосибирске назвали сферы с наибольшим ростом зарплат по итогам 2023 года. В лидерах оказалась индустрия красоты и фитнеса. Зарплата сотрудников выросла на 34% — до 54,6 тысяч рублей за месяц.
Об этом сообщает издание «РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу hh.ru. Также в прошлом году зафиксировали рост зарплат в ресторанно-гостиничном бизнесе — на 31%, до 39,9 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей — на 27%, до 75,5 тысяч рублей.
Эксперты полагают, что в первых двух сферах зарплаты выросли до среднего уровня в региона. Автобизнес, напротив, нуждается в квалифицированных кадрах в условиях высокой конкуренции.
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