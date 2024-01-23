Доллар подешевел на старте торгов во вторник

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Китайский юань и российский рубль подросли в стоимости, доллар США сдал позиции в начале торгов во вторник, следует из данных онлайн-торгов.
По информации на 10:49, наибольший рост продемонстрировала валюта Поднебесной — 0,17%. За 10 юаней покупателю придется отдать 4,37 белорусских рубля.
Российский рубль окреп на 0,08%, в итоге 100 единиц остановились на отметке в 3,58 белорусских рубля.
Американская валюта же после роста в понедельник сдала позиции на 0,30%, за один доллар установилась цена в 3,14 белорусских рубля.
Информации по евро пока нет.
В чем хранить деньги
Экономический эксперт Вячеслав Ярошевич советует выбирать валюту для накопления, исходя из собственных потребностей.
По его словам, в долгосрочной перспективе оптимальным активом наравне с золотом считается недвижимость.
«Золото — это всегда долгосрочная стратегия, хороший способ отложить на пенсию или на будущее детей. При возможности нелишним будет и покупка недвижимости», — уточнил он.