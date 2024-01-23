Азербайджан временно ограничил ввоз мясной продукции из Молдовы

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых районов Молдовы и Ливии. Основанием для этого стали данные Всемирной организации по охране здоровья животных о выявлении вспышек птичьего гриппа и ящура.
«В соответствии с “Кодексом здоровья наземных животных” Всемирной организации по охране здоровья животных введено временное ограничение на импорт живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых мясных продуктов из птицеводческих хозяйств Рышканского и Дубоссарского районов Молдовы», — сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.
В начале января санитарное ведомство сообщило о выявлении на территории республики 25 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Из них 15 было выявлено в дикой природе, еще 10 — у птиц из небольших фермерских хозяйств.